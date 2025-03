Ilveggente.it - Gratta e vinci gratis per 10 anni: è tutto vero

, non ti sembrerà, ma ti assicuriamo che lo è: diecidi pacchia assoluta, eccoquello che c’è da sapere in merito.è iniziato nel 2015 e nessuno ne sapeva niente, fino allo scorso mese di febbraio. Solo allora, infatti, il diretto interessato ha trovato la forza e il coraggio necessari per chiedere aiuto, dopo un inferno durato 10. Si è rivolto ai carabinieri della stazione di Monselice, raccontando ogni singolo dettaglio degli ultimi 2 lustri, affinché giustizia venisse fatta.(AnsaFoto) – Ilveggente.itAdesso, un’accusa pesantissima pende sul capo della persona verso la quale l’uomo in questione avrebbe puntato il dito: dovrà rispondere, cioè, del reato di estorsione. Questo perché, dall’anno precedentemente indicato ad oggi, avrebbe costretto colui che ha sporto denuncia, ovil proprietario di una tabaccheria nel Padovano, a consegnargli denaro e non solo.