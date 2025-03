Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila affronta Zeudi: “Non esiste un’amicizia tra noi, mi hai sfruttata, cerchi alleanze”

Nella Casa delDi Palma eGatta sembravano aver instaurato un legame solido, fatto di divertimento e confidenze reciproche, ma negli ultimi giorni le cose tra loro sembrano essere cambiate.La ballerina, infatti, a seguito della litigata trae Chiara Cainelli ha ammesso di aver iniziato ad osservare con maggiore attenzione la coinquilina e di averla rivalutata come persona in negativo. Proprio di questo la Cainelli e la Gatta si sono ritrovate a parlare nelle scorse ore, mentre si trovavano in giardino:Nel momento in cui non è più spalleggiata, quando è sola omette. Se la prende perché non ha nessuno da cui essere spalleggiata, si deve difendere da sola e se la prende. Anche quella roba che pensa su Lorenzo, non me l’aveva mai detta prima. Lei voleva un’alleanza, non voleva un’amica, lei vuole un’alleata.