Isaechia.it - Grande Fratello, lo sfogo della mamma di Zeudi: “Subite minacce e calunnie, il mio nome accostato a quello di un clan mafioso”

Da sempre ilè uno dei reality show che maggiormente coinvolge i telespettatori, che spesso si riuniscono all’interno di fandom con l’obiettivo di sostenere i loro preferiti, ma in molte occasioni la situazione finisce per degenerare, scatenando sui social un’ondata di odio contro gli altri concorrenti, ma anche contro le rispettive famiglie.A cercare di fare luce sul lato oscuro dei fandom ci ha pensato in questi giorni Striscia la notizia, con diversi servizi volti a smascherare le irregolarità in molti televoti (ve ne abbiamo parlato QUI), ma non solo. Anche Fanpage, infatti, ha affrontato l’argomento, concentrandosi però sugli hater e sull’odio che riversando nei confronti di concorrenti e famiglia.In particolar modo, il portale sopra citato, ha intervistato ladiDi Palma, che da mesi ricevee insisti da parte degli haters:Sono molto ferita e preoccupata per gli insulti sui social che hanno a che fare con la sessualità di mia figlia.