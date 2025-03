Quotidiano.net - Grande Fratello, le “Superchicche” Zeudi, Shaila e Chiara non esistono più: svelati gli altarini

Ma non erano le “”? Anzi le “Chicas” come le ha ribattezzate un Alfonso Signorini che neanche ha idea del fatto che le ‘’ siano un cartone animato molto seguito?Cainelli,Di Palma eGatta nel giro di un paio di giorni sono diventate da amiche inseparabili a litiganti principali del. E nessuna, fra le tre, gode di questo fatto. Anzi, in realtà probabilmenteGatta è quella che in questi giorni si trova maggiormente sotto i riflettori. Anzi, che si è messa di nuovo sotto i riflettori. Immaginare che non sia tutto frutto di una strategia per cercare di attirare di nuovo l’attenzione su di sè è, infatti, irreale. Prima il teatralissimo - come tutto quello che ha accompagnato la loro storia d’amore all’interno della casa del- ritorno di fiamma con Lorenzo Spolverato - altro concorrente che un minuto sì e l’altro pure invoca la propria presenza all’interno dei “blocchi” narrativi delle puntate serali del reality show di Canale 5 - e ora ecco i litigi conDi Palma eCainelli.