"Grande Fratello", la denuncia della madre di Zeudi: "Sono preoccupata per mia figlia"

Personaggi Tv. Mariarosaria Marino, ladi, ha spiegato in una recente intervista, che la situazione alla situazione è ormai fuori controllo. Il motivo? Gli haterssempre più spietati e se la prendono non solo con i concorrenti ma anche con i loro parenti. Mariarosaria Marino ha deciso di intervenire, anche legalmente, per mettere fine a una situazione ormai diventata insostenibile, dove insulti, minacce, diffamazione e calunnieall’ordine del giorno. La donna si è detta anche moltoper la. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, arrivano i messaggi con l’aereo per Helena: Mariavittoria li vede e fa scoppiare il caosLeggi anche: “”, Helena rivela a tutti la tattica di Chiara: smascherata così“”, ladi: cos’è successoSi è parlato tantoquestione dei voti pilotati dai fandom del