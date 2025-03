361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso D’Apice ci ripensa? Arriva una segnalazione

Leggi su 361magazine.com

ci? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione socialattende Chiara, la sua fidanzata fuori dalla Casa o qualcosa sta cambiando? L’ex gieffino ha abbandonato la Casa qualche settimana fa mentre la sua ragazza continua a restare in gioco raggiungendo quasi la finale.ha rivelato di aver conosciuto la famiglia di Chiara e suogemello, Stefano.ha conosciuto Chiara durante la sua avventura all’interno del reality show. I due finalmente hanno trovato serenità nel momento in cui hanno iniziato a viversi giorno per giorno.Leggi anche, Helena e la nuova mossa verso una gieffinaEcco cosa emerge dall’ultima indiscrezione socialNelle ultime ore unata all’esperta di gossip Deainira Marzano.