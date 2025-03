Graded soluzioni energetiche all’avanguardia | doppia certificazione a Dubai

Leggi su Ildenaro.it

Energia green per gli Emirati Arabi:, società napoletana guidata da Vito Grassi, rafforza la propria posizione sul territorio come leader nell’implementazione di tecnologie avanzate per la riduzione dell’impatto ambientale. A confermare la qualità dei servizi arrivano gli accreditamenti da parte del “Regulatory & Supervisory Bureau (RSB)” e di “Etisalat”, due enti fondamentali per la regolamentazione e l’innovazione nel settore delle energie rinnovabili negli Emirati Arabi Uniti. La cerimonia di consegna si è tenuta a, presso ilSupreme Council of Energy, con la partecipazione dell’ingegnere Giada Boudekji.RSB è l’organismo regolatore che supervisiona il settore energetico di, garantendo che le aziende operino in conformità con gli standard più elevati di efficienza e sostenibilità.