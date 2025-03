Gp della Cina di F1 Hamilton vola a Shanghai | la Ferrari si prende la pole position nella Sprint

Leggi su Ilfaroonline.it

Lewiscon laindel Gp. Il pilota inglese, nelle qualifiche di oggi 21 marzo, batte il primo colpo in rosso. Sarà lui a partire dalla prima posizione amini-gara di sabato 22 marzo. L’inglese fa il recordpista in 1’30?849. Dietro di lui la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (a 0?018) e la McLaren dell’Australiano Oscar Piastri (a 0?080). Quarto il monegasco Charles Leclerc, a 0?208, che chiude la seconda fila con l’altrasi conferma così mostruoso sul circuito di, dove ha già vinto sei volte in carriera, e regala segnali positivi allain vista del secondo impegno stagionale.Lando Norris con la McLaren è il più veloce nell’unica sessione di prove libere del Gp di. Il pilota inglese, trionfatore domenica scorsa nel Gp di Australia che ha aperto il Mondiale, sul tracciato digira in 1’31’’504 precedendo ladel monegasco Charles Leclerc, secondo a 0”454.