La celebre affermazione di Alessandro Bergonzoni, “Adoro star seduto sempre sulla stessa poltrona perché del divan non v’è certezza”, sembra risuonare tra i membri dei consigli di amministrazione di enti e fondazioni. In particolare, il notaio Biino, figura di spicco nel panorama notarile italiano, si prepara a un cambio di leadership. A fine maggio 2025, Biino lascerà la presidenza del Consiglio Nazionale del Notariato, un incarico di grande responsabilità e prestigio.Situazione attuale di biinoLa situazione non è drammatica per Biino, poiché la sua presidenza del Circolo dei Lettori, un’importante istituzione culturale torinese, sta per giungere al termine. Tuttavia, il suo contributo non sarà dimenticato, e il suo operato ha segnato un periodo significativo per entrambe le istituzioni.