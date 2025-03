Velvetgossip.it - Gossip a Torino: ultime indiscrezioni su personaggi famosi e eventi locali

Leggi su Velvetgossip.it

La celebre frase di Alessandro Bergonzoni, “Adoro star seduto sempre sulla stessa poltrona perché del divan non v’è certezza”, sembra rispecchiare l’atteggiamento di molti membri attivi nei consigli di amministrazione di enti e fondazioni. A tal proposito, il notaio Biino, attualmente presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, si prepara a lasciare il suo incarico a fine maggio 2025. Contestualmente, il suo mandato come presidente del Circolo dei Lettori giungerà al termine. Tuttavia, non si tratta di un addio definitivo, poiché lo statuto della sede di via Bogino, redatto dallo stesso Biino, consentirebbe la possibilità di un terzo mandato.L'articolosuproviene da Velvet