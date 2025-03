Velvetgossip.it - Gossip a Torino: ultime indiscrezioni e pettegolezzi della città

Adottare una posizione comoda è una scelta comune per molti, come suggerisce la frase di Alessandro Bergonzoni: “Adoro star seduto sempre sulla stessa poltrona perché del divano non v’è certezza”. Questa affermazione sembra rispecchiare il comportamento di alcuni membri dei consigli di amministrazione di enti e fondazioni, che si mostrano particolarmente legati ai loro ruoli. Il ruolo di biino nel notariatoIl notaio Biino, attualmente presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, si prepara a lasciare la sua carica entro la fine di maggio 2025. La sua partenza dal vertice dell’ente rappresenta un cambiamento significativo, considerando il suo lungo mandato e il suo impatto sulle politiche notarili italiane. Contestualmente, scadrà anche il suo incarico come presidente del Circolo dei Lettori, un’altra posizione di rilievo che ha ricoperto con dedizione.