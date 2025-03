Velvetgossip.it - Gossip a Torino: le ultime novità sulle celebrità locali e nazionali

Leggi su Velvetgossip.it

La celebre frase di Alessandro Bergonzoni, “Adoro star seduto sempre sulla stessa poltrona perché del divan non v’è certezza”, sembra risuonare tra i membri dei consigli di amministrazione di enti e fondazioni. In tale contesto, il notaio Biino si prepara a lasciare la presidenza del Consiglio Nazionale del Notariato a fine maggio 2025. Contestualmente, il suo mandato come presidente del Circolo dei Lettori giungerà a scadenza. Tuttavia, non ci sono motivi di preoccupazione, poiché lo statuto di Via Bogino, redatto dallo stesso Biino, sembra consentire la possibilità di un terzo mandato.Situazione di continuità e stabilitàQuesta situazione solleva interrogativi riguardo alla continuità e alla stabilità all’interno di istituzioni importanti. La leadership di Biino ha caratterizzato un periodo di transizione per il Consiglio Nazionale del Notariato, e la sua eventuale riconferma al Circolo dei Lettori potrebbe portare a una continuità di progetti e iniziative già avviate.