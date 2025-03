Velvetgossip.it - Gossip a Torino: le ultime indiscrezioni sulla vita dei vip locali

La celebre affermazione di Alessandro Bergonzoni, “Adoro star seduto semprestessa poltrona perché del divano non v’è certezza”, sembra rispecchiare perfettamente la mentalità di alcuni membri dei consigli di amministrazione di enti e fondazioni. In questo contesto, il notaio Biino si prepara a lasciare la presidenza del Consiglio Nazionale del Notariato a fine maggio 2025. Inoltre, poco dopo, scadrà anche il suo mandato come presidente del Circolo dei Lettori, un’importante associazione culturale torinese.Situazione attuale e possibilità di rinnovamentoTuttavia, la situazione non è così drammatica come potrebbe sembrare. Infatti, lo statuto del Circolo dei Lettori, redatto dallo stesso Biino, potrebbe consentirgli di candidarsi per un terzo mandato. Questo aspetto solleva interrogativi sulle dynamiche interne delle organizzazioni epossibilità di rinnovamento all’interno delle stesse.