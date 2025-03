Velvetgossip.it - Gossip a Torino: le ultime indiscrezioni sui protagonisti della città

La celebre frase di Alessandro Bergonzoni, “Adoro star seduto sempre sulla stessa poltrona perché del divan non v’è certezza”, sembra risuonare tra i membri dei consigli di amministrazione di enti e fondazioni. In questo contesto, il notaio Biino, attualmente presidente del Consiglio nazionale del Notariato, si prepara a lasciare il suo incarico a fine maggio 2025. Contestualmente, scadrà anche il suo mandato come presidente del Circolo dei lettori di.La situazione attuale di biinoNonostante questo cambio di cariche, la situazione non appare drammatica per Biino. Infatti, lo statutosede di via Bogino, che egli stesso ha redatto, prevede la possibilità di un terzo mandato. Ciò potrebbe consentirgli di rimanere in carica, continuando a influenzare le decisioni e le politiche del Consiglio, nonostante il termine ufficiale del suo attuale incarico.