Gossip a Torino | le ultime indiscrezioni sui personaggi famosi locali

Adottare una posizione di stabilità e continuità è un tema ricorrente nel mondo delle istituzioni. La frase di Alessandro Bergonzoni, “Adoro star seduto sempre sulla stessa poltrona perché del divan non v’è certezza”, sembra risuonare tra i membri dei consigli di amministrazione di enti e fondazioni. In particolare, il notaio Biino, presidente del Consiglio nazionale del Notariato, si appresta a concludere il suo mandato a fine maggio 2025. Scadenza del mandato e presidenzaLa scadenza del suo incarico coincide anche con la fine della sua presidenza al Circolo dei lettori. Tuttavia, la situazione non sembra essere così drammatica per Biino. Infatti, le disposizioni statutarie della sede di via Bogino, redatte dallo stesso notaio, potrebbero consentirgli di candidarsi per un terzo mandato.