Oasport.it - Golf, un quintetto guida il Valspar Championship dopo il primo round. Manassero nelle retrovie

isti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al(montepremi 8,7 milioni di dollari), evento nato nel 2000 sotto il nome di Tampa Bay Classic. Al termine della prima tornata troviamo unal comando della classifica, con una manciata di partecipanti che dovranno completare le ultime buche a causa dell’oscurità.-4 (67 colpi) e prima posizione per il finlandese Sami Valimaki, per il tedesco Stephan Jaeger, e per gli americani Keith Mitchell, Ricky Castillo e Jacob Bridgeman. Per i battistrada una lunghezza di margine nei confronti del colombiano Nico Echavarria e degli statunitensi Ryan Fox e Nick Hardy. Classifica chiaramente cortissima con 38 partecipanti all’evento che hanno completato la prima tornata con punteggi al di sotto del par.