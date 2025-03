Game-experience.it - God of War: Sony celebra il 20° anniversario con un avatar gratis, ma i fan sono delusi

Leggi su Game-experience.it

ha deciso di festeggiare il 20°della saga di God of War con un aggiornamento gratuito per God of War Ragnarok ed unspeciale per gli utenti PlayStation. Tuttavia, non tutti i fanentusiasti dell’iniziativa, lamentando l’assenza di una remaster della saga greca.L’aggiornamento per God of War Ragnarok è già disponibile e introduce le skin Dark Odyssey per Kratos, Atreus e Freya, un omaggio al titolo originale del 2005. Inoltre,stati aggiunti nuovi abbellimenti estetici per armi, scudi e armature, offrendo ai giocatori più opzioni di personalizzazione.Perre l’ha anche rilasciato ungratuito con il logo dorato del 20°su sfondo nero. Per ottenerlo, gli utenti devono inserire il codice corrispondente alla propria regione su PlayStation Store:Europa: HMCJ-N3JM-4TT2America: F27X-L946-8PTHGiappone: 6F3K-RR8X-2KEMCorea: HRLN-L4AG-88GDAsia: 8RC3-DEFT-NJPCNonostante questi contenuti gratuiti, PushSquare ha svelato che molti fan hanno espresso la loroone sui social, ritenendo i festeggiamenti organizzati dae Santa Monica Studio sottotono.