Lanazione.it - Gnut: a Sala Vanni il tuffo nel passato del cantautore napoletano

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 marzo 2025 - Emozionare e innovarsi. Incrociando la canzone partenopea di Roberto Murolo con il folk inglese di Nick Drake e John Martin, il blues con la musica africana del Mali. E' tempo di bilanci per Claudio Domestico, meglio conosciuto come, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Classe 81' edoc, il suo talento poliedrico ed eclettico l'ha spinto dalla produzione artistica - "Giovani Eroi" di Luca Carocci, "Dimane torna o' sole" dei Foja, "Limen" dei Matmata - alle musiche per film e documentari - "Jail Road", "Standing Army" e "Soyalism" di Ugo Capolupo, "L'arte della felicità" di Alessandro Rak e "Il ladro di giorni" di Guido Lombardi - fino alla direzione di format sulla canzone d'autore come "Tirabushow", "Personaggi in cerca d'autore", "Mille e una nota" e "La Locanda newpolitana".