Repubblica.it - Gmail, trovare un messaggio ora è più facile grazie all’IA

La piattaforma per la posta elettronica introduce una nuova modalità di ricerca che promette di facilitare la vita agli utenti. Ma l’intelligenza artificiale è adoperata solo per dare priorità ai messaggi: non si possono fare ricerche in linguaggio naturale come in un chatbot IA