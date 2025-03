Global money week | finanza digitale e rischi a Salerno gli studenti incontrano esperti Finetica e Rotary

Leggi su Ildenaro.it

Si è concluso con successo l’incontro sul tema “Educare allaEtica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie”, organizzato daEts in collaborazione con il Distretto2101 e la Conferenza Episcopale Campana, nell’ambito della(GMW). L’evento, ospitato giovedì presso il salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a, sede della Provincia, ha visto una significativa partecipazione diprovenienti da diversi istituti dell’intero comprensorio.L’iniziativa ha messo in evidenza l’importanza dell’educazione finanziaria come strumento di prevenzione contro le insidie del gioco d’azzardo e della ludopatia, problematiche in crescita tra i giovani. L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto sulle sfide poste dallae suiderivanti da un utilizzo non consapevole del denaro, con un focus particolare sul fenomeno dei “Finfluencer” e sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari online.