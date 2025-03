Gli Usa sono senza uova e vogliono comprarle dal Veneto prima di Pasqua L’ambasciatore | Dateci una mano

Leggi su Open.online

Gli Stati Uniti stanno restandoe quelle che rimangonosempre più care. L’aviaria sta decimando le galline mentre lasi avvicina, e con essa l’imponente mole di acquisti che gli americani affrontano in occasione della festività: 210 milioni di unità. Per fare fronte al problema, gli Usa guardano all’Italia e in particolare al, la regione del nostro Paese dove se ne producono di più. Ben due miliardi all’anno, pari al 26% dellemade in Italy. Cifre che fanno gola a Washington, nonostante la guerra commerciale con l’Unione Europea. Oltreoceano la mezza dozzina si avvicina pericolosamente agli otto dollari a confezione, e il consumo pro capite medio degli americani è ben maggiore rispetto a quello degli europei: circa 272l’anno contro circa 210. L’influenza aviaria e la carenza diÈ stata l’ambasciata statunitense in Italia a chiamare Gian Luca Bagnara presidente nazionale di Assoavi e del gruppo di lavoroe pollame del Copa-Cogeca a Bruxelles.