Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa chiedono soccorso anche al Veneto: “Vendeteci più uova”

La richiesta di aiuto di Washington è arrivataalle richieste dagli Stati Uniti di approvvigionamento difresche. Gli Usa sono stati infatti falcidiati dall’aviaria e il prezzo dell’alimento base delle colazioni statunitensi è salito alle stelle, causando un problema non da poco all’amministrazione Trump. Che ha quindi varato un piano di risposta che prevedeun potenziamento delle importazioni, tanto da aver sondatola Danimarca con cui i rapporti non sono ottimi visto che la Casa Bianca punta a prendersi la Groenlandia.Tornando al, Michele Barbetta, che presiede il settore avicolo di Confagricoltura regionale, ha fatto sapere che “sono arrivate molte richieste agli imprenditori agricoli, da Verona a Padova, ma pure noi siamo al limite con la produzione e non possiamo garantire un approvvigionamento.