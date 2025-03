Metropolitanmagazine.it - Gli USA chiedono le uova al Veneto: crisi dovuta all’aviaria

Sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti una forteall’influenza aviaria, che ha colpito tantissimi esemplari di polli e galline. Per questo, negli scaffali dei supermercati USA è praticamente impossibile trovare le. Tanto che il governo americano sta chiedendo leal, la prima regione italiana per produzione.riceve richieste dagli USA causa aviariaMichele Barbetta, presidente del settore avicolo di Confagricoltura, ha spiegato la risposta negativa della regione. “Sono arrivate molte richieste agli imprenditori agricoli veneti, da Verona a Padova, ma pure noi siamo al limite con la produzione e non possiamo garantire un approvvigionamento. L’epidemia aviaria è stata pesante anche in Italia, anche se non come negli Stati Uniti.