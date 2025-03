Gli Stati Uniti ci regalano due "apprendisti stregoni"

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 18 marzo all’interno della rubrica SpigolatureNasce con Goethe, nel 1797, la figura dell’apprendista stregone. Nel lessico letterario e giornalistico diventa sùbito una persona irresponsabile che, con grande disinvoltura e senza adeguata preparazione specifica, applica metodi e tecniche che non è in grado di padroneggiare. Conseguenza immediata: danni enormi e irreversibili per tutta la comunità. Nel nostro tempo sono glid’America a “regalarci” due “” d’eccezione e “nuovi di zecca”.DONALD TRUMP. Appena rientra alla Casa Bianca, applica i dazi sulle importazioni preannunciati demagogicamente in campagna elettorale. Reagiscono Canada, Messico e Cina che fanno scattare le tariffe del 15 per cento sui prodotti agroalimentari americani.