Ilfattoquotidiano.it - Gli operai Stellantis di Torino: “Carri armati? No, grazie. Mirafiori si salva con le auto non con le armi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? No,sicon lenon riconvertendola in”. A dirlo sono lee e glidiche venerdì mattina hanno partecipato alla protesta organizzata dagli europarlamentari del gruppo The Left di fronte alla porta due di. I lavoratori in cassa integrazione non pensano che il futuro dell’industria dell’passi per la riconversione verso il settore bellico come ipotizzato dal ministro Urso. “È una falsa soluzione – conclude una dellee – che non porta da nessuna parte”.L'articolo Glidi: “? No,sicon lenon con le” proviene da Il Fatto Quotidiano.