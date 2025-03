Ilfattoquotidiano.it - Gli operai di Mirafiori a Elkann: “Affidi Stellantis a un manager serio, basta a chi pensa solo ai profitti”

“Non servono nuove narrazioni, ma unche abbia a cuore lo sviluppo del nostro territoriondo meno aie più al benessere collettivo”. Lo dicono lee e glidiin cassa integrazione che questa mattina hanno partecipato al presidio convocato dagli europarlamentari del gruppo The Left davanti alla porta due dello stabilimento torinese. “Ci sentiamo presi in giro dai padroni chenoai” dicono i lavoratori che in questi mesi hanno lavorato soltanto pochi giorni. “Essere in cassa vuol dire vivere con 1100 euro al mese: “Noi non ce la facciamo più a mantenere le nostre famiglie” racconta Maria. “Vogliamo che qui si producano vetture ad alti numeri che possano essere acquistate anche dai lavoratori – conclude Gianni Mannori, responsabile Fiom Cgil per– non serve il polo del lusso ma un polo che possa consentire ai lavoratori di lavorare e di acquistarsi i beni che producono”.