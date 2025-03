Gli occhi azzurri dell’Ue

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ormai il gioco è chiaro. Le élite europee s’inventano l’assurdità che Mosca voglia invadere l’Europa e su questo falso assunto avocano a sé pieni poteri, anche per arricchire apparati finanziari e industrie belliche.Arturo Bensantivia emailGentile lettore, la finta minaccia d’una invasione russa è ciò che ho chiamato “la bugia del secolo”. Al paragone l’arma di distruzione di massa nelle mani di Saddam sembra una favola per bambini. Qui siamo a un piano superiore. Siamo a una tragedia storica che si ripete. Ursula: “Otterremo la pace attraverso la forza”. Mussolini: “Vincere! E vinceremo, per dare finalmente una lunga pace all’Italia e al mondo” (10 giugno 1940). E Hitler, invasione della Polonia, 1° settembre 1939: “Sarei giudicato erroneamente se il mio amore per la pace fosse scambiato per debolezza o codardia”.