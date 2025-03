Fanpage.it - Gli animali che vivono nel fango: chi sono tritoni, rane, rospi e salamandre

Leggi su Fanpage.it

Gli anfibipiccoliche si muovono tra l'acqua e ile che in primavera tornano in piena attività. Questo è il periodo migliore per riuscire a osservaree tante altre specie chenel nostro paese.