Glass Skin o niente! Il trend della pelle di vetro continua a dominare

Boom di acquisti per sieri, primer e highlighter: ildia conquistare beauty lover e celebrityL’ossessione per lanon accenna a fermarsi. L’incarnato ultra-glowy, levigato e senza imperfezioni, ispirato allacare coreana, è diventato un vero standard di bellezza. E i numeri parlano chiaro: secondo Klarna, leader nei servizi di pagamento smart, la richiesta di prodotti illuminanti è in crescita esponenziale. Dai sieri alla vitamina C ai primer glow-enhancing, fino agli highlighter più amati dai make-up artist, l’obiettivo è uno solo: ottenere un effetto lit-from-withinimpeccabile.care luminosa: il boom dei prodotti glow-boostingNegli ultimi mesi, il mercatocare illuminante ha registrato un vero e proprio exploit. I sieri alla vitamina C, apprezzati per la loro capacità di uniformare l’incarnato e ridurre le discromie, hanno visto un aumento delle vendite del +275% a febbraio 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.