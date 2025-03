Terzotemponapoli.com - Giuseppe Rossi: “L’uomo che sono lo devo a mio padre”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “cheloa mio”Domani sabato alle 18.00 allo stadio Franchi di Firenzedarà il suo addio al calcio giocato con una partita di commiato: presenti molte leggende della Fiorentina e della nazionale italiana e su una delle panchine ci sarà Sir Alex Ferguson. Di seguito le sue parole al Corriere della Sera.CHI CI SARÀ ALLA PARTITA DI ADDIO – “Batistuta e Toldo, Toni e Cassano, poi Grosso, De, Mario Gomez e non solo. Anche due grandi allenatori come Ranieri e Ferguson”.FERGUSON HA ACCETTATO SUBITO – “Mi ha detto subito di sì. Speriamo non faccia come quella volta a Birmingham”.A BIRMINGHAM SUCCESE UN EPISODIO PARTICOLARE – “Quarti di Coppa di Lega, 0-0 dopo il primo tempo. All’intervallo mi sgrida. “Devi darti da fare”.