Giuseppe Matarazzo ucciso nel 2018 cade l’accusa contro Iorillo | Non è lui il mandante

Tempo di lettura: 2 minutiLucio, 65 anni, è stato assolto daldi essere ildell’omicidio di, avvenuto il 19 luglioa Frasso Telesino. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Benevento, Loredana Camerlengo, che ha pronunciato il verdetto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Il pubblico ministero Olimpia Anzalone aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato, ma per il Gup non ci sono prove sufficienti a dimostrare il coinvolgimento dell’imputato.A farre l’impianto accusatorio è stata l’assenza di riscontri concreti sulle presunte responsabilità di. Secondo quanto emerso, non c’erano prove dirette che lo legassero all’omicidio di. In particolare: nessuna intercettazione ambientale o telefonica ha mai confermato il suo coinvolgimento.