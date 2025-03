Quotidiano.net - Giuseppe Conte critica il riarmo della Germania e l'impatto sull'Italia

"Laha deciso di riarmarsi per conto suo, ha programmato a 150 miliardi l'anno e noi gli siamo andati a servire un piano europeo con agevolazioni, soldi europei, strumenti europei per riarmarsi per proprio conto". Cosìdavanti agli stabilimenti Stellantis di Torino questa mattina. "Lo farà la, lo farà la Polonia, i paesi baltici. La Francia, che ha già un primato militare, ovviamente è l'unica potenza nucleare nell'Unione europea, dovrà consolidare questo primato, non può perderlo. E l'cosa farà? E noi arrancheremo dietro senza nessuno spazio fiscale. E butteremo qualche decina di miliardi nelle armi, non potendo investire nella sanità, nella scuola, nell'istruzione, nella spesa sociale", aggiunge