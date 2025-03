Juventusnews24.com - Giuntoli Juventus, futuro a rischio anche per il dirigente? La rivelazione: «La sua posizione resta forte, ma…». Ultimissime

di RedazioneNews24, alui? Lasuldel Managing Director Football del club bianconeroGazzetta.it ha fatto il puntosuldi Cristianoe sulladeldella. Lasul Managing Director Football del club bianconero.PERCHE’ RISCHIA – «ha un contratto lungo (fino al 2028) ma se la Juve non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe aproprio come Thiago Motta. Perché è lui il firmatario di un mercato che finora è stato deludente (facendo riferimento ai grandi colpi) nonostante gli investimenti fatti e perché buona parte dei dissidi interni tra allenatore e squadra avrebbe potuto gestirli meglio con un’azione preventiva. Discorso diverso se ilsaprà tirar fuori dalla squadra il meglio in questo rush finale della stagione: al netto delladi Thiago Motta,tutti i giocatori adesso devono dimostrare di meritare la maglia della Juve, dando qualcosa di più per superare le difficoltà.