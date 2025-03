Ilrestodelcarlino.it - ’Giubileo della speranza’: le iniziative organizzate dalla Diocesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: sono tanti gli eventi in programma nelladi Faenza-Modigliana, che sarà impegnata in diverse attività. "Il periodo giubilare – spiega monsignor Mario Toso – vede la comunità cristiana e civica sollecitata a un impegno nella pace, nel pagare debiti ecologici e nei confronti dei paesi più poveri; questo Giubileo impegna tutta lainnanzitutto con i pellegrinaggi in cattedrale dei vari vicariati ogni domenica di Quaresima". Oggi, 21 marzo verrà presentato il libro del vescovo ’Chiesa e Democrazia’ alle 20:45 nella Sala Giovanni Dalle Fabbriche, alla presenza di Stefano Zamagni, economista e già presidentePontificia Accademia delle Scienze Sociali e Piero Schiavazzi, docente di Geopolitica Vaticana dell’Università degli Studi Link. "Sono stato incaricato di preparare un testo per illustrare ai cattolici il pensiero dei pontefici circa la democrazia – afferma il vescovo – si deve ripensare alla presenza dei cattolici nel contesto politico contemporaneo".