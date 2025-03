Ilrestodelcarlino.it - Giovane rapinato in viale Crispi. Minacciato e derubato del borsello, recupera il cellulare grazie al gps

Ancora un grave episodio di violenza nella nostra città e in quello che oramai i cittadini definiscono ‘triangolo maledetto’, ovvero nel perimetro tempio, stazione e via. Infatti proprio qui, in via, un gruppo composto da quattro ragazzi alle due di mercoledì notte ha accerchiato unintento a tornare a casa. Uno di questi, un 28enne tunisino ben noto alle forze dell’ordine, ha avvicinato il ragazzo con una scusa per poi tentare di sfilargli il. La vittima ha cercato di sottrarsi alla rapina ma il balordo gli ha mostrato il pugno, facendogli capire che, se non gli avesse consegnato il marsupio, sarebbe finita male. Ilspaventato ha così consegnato la borsa, contenente ile le chiavi di casa al branco. Dopo di che iri si sono dileguati velocemente ma la vittima si è subito rivolta ai militari di Strade Sicure, che si trovano in servizio di vigilanza a poca distanza, presso la stazione dei treni, contattando per il loro tramite la centrale operativa della questura.