Giornate Fai tutto lo splendore di Palazzo Viani Tagliavacca

Concordia (Modena), 21 marzo 2025 – Riconsegnato dopo il restauro al suo originario, ilin località Vallalta di Concordia è la proposta di visita organizzata dal Gruppo Fai Bassa modenese per ledi primavera in programma durante questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23. Costruito alla fine del Settecento – i lavori iniziarono nel 1778, come testimonia una lapide posta nella «controloggia» al piano terra e si conclusero nel 1785 –, fu eretto per testimoniare l’elevazione nobiliare raggiunta dalla famiglia. Oggiè una delle dimore storiche più significative della bassa modenese. Con la sua imponente struttura in laterizio, il, sito in via Rocca 40, domina la pianura circostante. Di origine mantovana e «oriunda» mirandolese (si ha notizia già nel 1533), ifurono riconosciuti ufficialmente nobili nel 1783.