Giornate FAI di Primavera: Open Day della Prevenzione agli Ex Baraccamenti Cattolica di Taranto, sabato 22 e domenica 23 marzo

Tarantini Time QuotidianoIn occasione delleFAI di, che si svolgono2223, il complesso degli exdi, oggi sede del Dipartimento didi Asl, sarà accessibile al pubblico per il fine settimana. In particolare, nelle fasce mattutine di entrambe leil Dipartimento presenta unDay, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere ai propri servizi sanitari e informativi. Dalle 9:30 alle 12:30 di22 e23, sarà attivo l’ambulatorio vaccinale per la somministrazione di vaccini (dai 12 anni in su). Inoltre, il personale sanitario sarà a disposizione per fornire informazioni sui programmi di screening oncologici e per l’esecuzione dello screening dell’HCV.