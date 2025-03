Ilrestodelcarlino.it - Giornate di primavera Fai . L’ex Lolli sotto i riflettori : "Patrimonio da tutelare"

Gli spazi delsi trasformano in un palcoscenico di cultura e natura in occasione delle ‘di’ del Fai. Domani e domenica, dalle 10 alle 18, appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nella storia e neldel territorio imolese. Saranno proposti infatti due percorsi guidati che offriranno un’esperienza unica: il primo condurrà i visitatori alla scoperta degli spazi della palazzina della direzione sanitaria delospedale psichiatrico provinciale Luigi(padiglione 1). Si tratta di un luogo intriso di memoria e significato, che racconta il passato di una struttura simbolo. Completamente ristrutturato tra il 2007 e il 2009, anno della nuova inaugurazione, da allora lo spazio di proprietà dell’Ausl ospita da allora il centro salute mentale, alcuni ambulatori e lo sportello unico distrettuale.