Giornata vittime delle mafie a Trapani dove la sanità è doppia | lentissima per tutti ma non per Messina Denaro

È la città dei Misteri, con la maiuscola, come la processione d’origine spagnola che da più di 400 anni attraversa il centro ogni venerdì di Pasqua. Ma è anche la città dei misteri, minuscoli ma non meno importanti: l’omicidio di Mauro Rostagno, quello del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, la strage di Pizzolungo, il centro Scorpione, la loggia Scontrino. L’elenco potrebbe continuare, soprattutto se dasi allarga lo sguardo alla provincia: secondo Paolo Borsellino l’idea stessa della mafia era nata all’estremo occidente della Sicilia. A differenza di Palermo, di Caltanissetta e di Catania, qui Cosa Nostra ha sempre avuto una naturale spinta imprenditoriale, politica, massonica. Una vocazione istituzionale, di governo: altro che anti Stato. Sarà un caso ma è ache negli anni ’80 hanno ambientato La Piovra, immortale serie televisiva capace di sollevare roventi polemiche perché raccontava la mafia come parte della classe dirigente.