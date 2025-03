Iltempo.it - Giornata vittime della mafia, Valditara ricorda Falcone: "Essenza della legalità"

Leggi su Iltempo.it

In occasionenazionalememoria e dell'impegno in ricordo delledelle mafie, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeha ribadito l'importanza di affermare lae di contrastare le organizzazioni criminali attraverso un intervento pubblicato sui social network. "NellaMemoria e dell'Impegno in ricordo delledelle mafie ricordiamo quanti hanno perso la vita per manocriminalità organizzata. È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il valorememoria, affinché gli eventi che hanno segnato la nostra storia recente non vengano dimenticati. La scuola svolge un ruolo centrale in questo processo e, attraverso le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, abbiamo ribadito l'importanza di promuovere la, contrastando le mafie e diffondendo la cultura del rispetto", si legge nel post sul profilo X ufficiale del ministro.