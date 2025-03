Thesocialpost.it - Giornata vittime della mafia, Mattarella: “Sconfiggerla dipende da noi”. Meloni: “Combattere sempre”

Leggi su Thesocialpost.it

I nomi delledelle mafie rappresentano una parte fondamentalenostra memoria collettiva. Sono loro che, più di ogni altro, ci richiamano ogni giorno all’impegno di contrastare la criminalità organizzata. Così ha dichiarato il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasionenazionalememoria e dell’impegno in ricordo delledelle mafie. “Dal livello delle Istituzioni fino ai contesti quotidiani, è fondamentale superare la rassegnazione e l’indifferenza, che troppo spesso si alleano con i violenti e i prepotenti. Le mafie si possono sconfiggere. Sta a noi dimostrarlo, come ci insegnano numerosi esempi positivi.”“Un giorno di riflessione e impegno civile” Il 21 marzo, come sottolineato da, è un giorno solenne, dedicato al ricordo e alla riflessione civile, per riaffermare i valori che sono alla basesalutenostra comunità.