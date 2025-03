Ilfattoquotidiano.it - Giornata sulla sindrome di Down, dalla scuola ai servizi: i diritti calpestati in Italia – Le testimonianze

che troppo spesso vengonocome la mancanza di sostegno scolastico adeguato, pochissimi progetti di inclusione sociale a costi accessibili, insufficienza di percorsi di crescita e autonomia per una vita indipendente, estrema criticità nel trovare un lavoro, difficoltà ad avere relazioni sentimentali, esigui supporti per le famiglie. Sono questi, tra i vari, i problemi principali che si trovano ad affrontare le persone condi. Il 21 marzo è lamondialedi. Nel mondo si stimano siano 5,4 milioni le persone condi, circa 38mila in. Con i relativi passi avanti della medicina e della qualità dell’assistenza, le persone condivivono molto più a lungo: il 61% di esse ha più di 25 anni. L’aspettativa di vita è passata da soli 9 anni negli anni ‘30, a 20 anni negli anni ‘70 e ora siamo intorno ai 60 anni.