Giornata per le vittime di mafia il messaggio di Mattarella | Possiamo vincerla dipende da noi Meloni | È offesa alla dignità

«Lapuò essere vinta,da tutti noi», questa la convinzione espressa dal presidente della Repubblica Sergionel suoin onore dellanazionale in ricordo delledella. Una piaga con cui, scrive il capo di Stato, tutti i livelli del Paese hanno dovuto fare i conti: «Ogni ambito è stato colpito da questo flagello: servitori della Repubblica, donne e uomini che si battevano per migliorare la società, imprenditori e cittadini che hanno respinto il ricatto del crimine, persone semplici finite sotto il tiro degli assassini». Ma proprio da loro, da quelle«parte della nostra memoria collettiva», bisogna ripartire: nel loro nome e nel loro ricordo, per rinnovare «nella vita quotidiana l’impegno a combattere le mafie superando rassegnazione e indifferenza».