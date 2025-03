Ilfattoquotidiano.it - Giornata per le vittime delle mafie, i libri da far leggere ai bambini: dalle “Ribelli” che hanno sfidato l’omertà al diario immaginario di Borsellino

Il 21 marzo è ladella memoria e dell’impegno in ricordoinnocenti. Sono più di mille nomi e cognomi, storie che spesso le più giovani generazioni non ricordano. Al di là di Giovanni Falcone, Paoloe Peppino Impastato, è sempre più difficile trovare ragazzi che sappiano cos’è accaduto a uomini e donne come Libero Grassi, Rocco Chinnici, Rita Atria, Placido Rizzotto e tanti altri. Anche la parola “mafia” sembra essere scomparsa. Ma oggi ancora di più c’è la necessità di conoscere. A continuare a pubblicaresu questi temi sono case editrici “resistenti” e autori persuasi che sia necessario passare il testimone. Abbiamo selezionato per voi alcuni deiusciti nell’ultimo anno dedicati aie ai ragazzi.“La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia” di Annamaria Frustaci – Mondadori (dai 10 anni)Una doppia storia.