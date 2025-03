Anteprima24.it - Giornata mondiale dell’acqua, focus Unisannio sull’approvvigionamento idrico e la qualità dell’acqua

Tempo di lettura: 3 minutiL’importanza della tutelaquale bene pubblico fondamentale per la nostra stessa esistenza è stata al centro di una riflessione svolta dall’Università degli Studi del Sannio in vista della. Per questa ricorrenza l’Ateneo ha promosso un incontro di Gesesa con l’amministratore delegato Salvatore Rubbo e gli studenti e docenti dell’ed ha stimolato un confronto su un argomento di così stringente attualità e in particolare. sulla sostenibilità e sull’ambiente per portare in definitiva ad un messaggio condiviso e ad un’ulteriore attenzione verso l’utilizzo responsabile. Presente al confronto anche il vicesindaco Francesco De Pierro. Il Sannio ha avuto tre momenti storici importanti sul tema acqua.