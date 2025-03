Panorama.it - Giornata Internazionale del Profumo: le dieci note più amate

Il 21 marzo, nella data in cui il mondo celebra l’arrivo della primavera, si festeggia anche ladel, un omaggio a quell’arte invisibile ma profondamente evocativa che da millenni accompagna l’umanità. Lunghi dall’essere una mera composizione di essenze, ilsi presenta come un linguaggio, un sigillo olfattivo capace di attraversare il tempo e risvegliare memorie sopite, dando vita a una narrazione sensoriale.Le prime tracce dell’uso delrisalgono alle antiche civiltà mesopotamiche ed egizie, dove incensi e oli profumati venivano utilizzati nei riti religiosi e nelle pratiche di imbalsamazione, quasi a voler sigillare l’anima in un’aura di eternità. I Greci e i Romani perfezionarono l’arte della profumeria, rendendola un lusso quotidiano: balsami, unguenti e acque profumate erano considerati strumenti di piacere e di cura, capaci di esaltare la bellezza e distinguere il rango sociale.