Cataniatoday.it - Giornata in ricordo delle vittime di mafia, Schifani: "Serve impegno dei giovani"

Leggi su Cataniatoday.it

"Oggi, in occasione della trentesima edizione della “della memoria e dell’ininnocentimafie”, promossa da 'Libera' e 'Avviso pubblico', che quest’anno si tiene proprio in Sicilia, a Trapani, desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento per il.