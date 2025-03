Ilgiorno.it - Giornata delle foreste, nuove piante per far bella la città

Leggi su Ilgiorno.it

Oggi è lainternazionale, istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite, importante occasione per riflettere sul ruolo essenzialee degli ecosistemi naturali. A Sesto Calende l’amministrazione comunale promuove un’iniziativa di sensibilizzazione e cura del verde, l’appuntamento è per domenica. L’evento a cui sono invitati tutti i cittadini è organizzato in collaborazione con le Gev del Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Circolo di Legambiente. Quindi domenica a partire dalle 10 verranno messe a dimora settein due aree strategiche della: il Parco Europa, nel quartiere Sant’Anna, e la passeggiata sul lungo fiume, lungo la Via Alzaia Leandro Mattea. Le sette, tutte di essenze autoctone accuratamente selezionate, sono state scelte per integrarsi perfettamente nell’ambiente naturale di Sesto Calende.