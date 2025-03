Lapresse.it - Giornata della Memoria per vittime mafia a Trapani, Don Ciotti: “L’omertà uccide la verità”

Leggi su Lapresse.it

“Oggi è lae dell’impegno proprio per lottare contro la retorica. Unache deve essere vissuta non solo una volta all’anno ma tutti i giorni e deve diventare responsabilità e impegno“. Così il fondatore di Libera Donin occasionenazionalee dell’impegno in ricordo delle. “Ad aprire questo corteo ci sono centinaia e centinaia di familiari diinnocentiviolenza criminale mafiosa. Chiedono solo la. L’80% di loro non la conosce. Eppure lepasseggiano per le vienostra città. E’chela”, ha aggiunto.