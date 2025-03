Anteprima24.it - Giornata della memoria a Trapani, il sindaco Vernillo rappresenta il Sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto“Unaesaltante, emozionante. Il discorso di Don Ciotti, il vento di questa magnifica città, il discorso di un Santo. Non dimenticherò un attimo di queste ore passate in Sicilia, onorato di averto la mia e tutte le altre comunità”.Sono le parole colme di emozione, deldi San Nicola Manfredi Arturoche ha preso parte alla ‘’ a: la veglia ecumenica in ricordo delle vittime di mafia al fianco dell’onorevole Cafiero De Raho, dei figli del Generale Dalla Chiesa poi il giorno dopo il grande evento culminato con il discorso di Don Luigi Ciotti.Per il primo cittadino sannita, giornate intense e la possibilità di esportare ancora una volta il nome del proprio comune: “Un grande onorere i sindaci d’Italia – ha concluso– a fianco di quello di Napoli Manfredi, e alle associazioni delle vittimemafia e di Don Luigi Ciotti e l’associazione Libera”.